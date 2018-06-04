Авто Лищенко обстреляли из автоматов Калашникова

Ночью около 1:00, 4 мая, в селе Гореничи, Киевской области, по автомобилю Range Rover Александра Лищенко открыли огонь из автоматического оружия. В автомобиле обнаружено тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.

Правоохранители сообщили, что на месте происшествия уже нашли два автомата Калашникова.

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Во время обстрелов машина съехала вправо, сбила два столба и врезалась в забор.

По автомобилю было произведено более 20 выстрелов. На месте происшествия изъяты гильзы,

– сказал спикер Нацполиции Киевщины Николай Жукович.



Место, где обстреляли авто Лищенка



Осуществлено больше 20 выстрелов

Александра Лищенко называют криминальным авторитетом по кличке "Лича", владельцем рынка Троещина. Был ли он в этот момент в авто, до сих пор не известно, однако, там точно был его водитель 1994 года рождения. Он от полученных ранений погиб на месте.