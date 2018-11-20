"Авто на евробляхах": митингующие перекрыли движение на выездах из Харькова

Владельцы авто на еврономерах объявили всеукраинскую акцию протеста. Она проходит сразу в 50 городах Украины и во всех областях, кроме Закарпатья и Луганщины. Митингующие также заблокировали движение на двух выездах из города Харьков.

Об этом сообщила в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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В окрестностях Харькова собралось около полутысячи владельцев "евроблях". Водители припарковали свои авто на двух крайних полосах трассы, ведущей из города на Киев, таким образом оставив для остального транспорта только две полосы. Кроме сужения потока, митингующие также частично блокировали проезд. Они непрерывно переходили пешеходный переход, из-за чего возникали пробки.



Митингующие в Харькове блокировали пешеходный переход

На автомобилях протестующих наклеены плакаты, на которых указано, что водители просят пересмотреть законопроекты и уменьшить стоимость растаможивания транспорта. Патрульная полиция Харькова организовала несколько объездных поворотов, поэтому перебоев в проезде машин у места протеста нет.

На другом выезде из города, Чугуевской трассе, путей для объезда нет, поэтому пробки там большие и возникают чаще. Акция протеста в Харькове проходит мирно, многие водители приехали требовать справедливости вместе со своими семьями.

"Я не против такой акции. Это хорошо, это правильно. Но лучше дорогу перекрывать не обычным людям, а чиновникам. Чтобы они не могли попасть на работу", – прокомментировал ситуацию один из водителей, застрявших в пробке.

"Наша цель – добиться нормальных условий и тарифов. На своей машине я вожу дочь-инвалида. На ее лечение идут огромные средства, а тут еще и такой акциз сумасшедший. У меня нет вариантов", – пояснил Константин, владелец авто на еврономерах.

Акция – бессрочная, поэтому когда харьковские водители перестанут блокировать выезды из города неизвестно.

Что предусматривает закон о "евробляхы": смотрите видео

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах не удовлетворил одобренный закон и они продолжили свои протесты.