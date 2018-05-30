Авто на "еврономерах": Гройсман назвал условие, при котором решит проблему за месяц

Проблему с автомобилями с европейской регистрацией в Украине можно было бы решить цивилизованным способом за один месяц, если бы Парламент передал полномочия по ее решению Правительству.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

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По его словам, сейчас Парламент думает, как решить эту проблему, потому что "еврономера" используют, в частности, люди безответственные, и некоторые из них часто нарушают правила дорожного движения.

Правительство не может это урегулировать собственным решением. Это должен решать украинский парламент. Сейчас там ведутся дискуссии. Но если парламент решит этот вопрос делегировать Правительству, я обещаю, что за один месяц мы его урегулируем справедливым способом,

– сказал Гройсман.

Кроме того, премьер добавил, что правительство будет продолжать внедрять меры по повышению безопасности на дорогах.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала, что для решения проблемы автомобилей на европейской регистрации в Украине будут использовать молдавский опыт.