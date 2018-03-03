Авто наполовину провалилось под асфальт в Киеве: фото
В Киеве автомобиль на улице Ольжича наполовину провалился под асфальт.
Об этом информирует kiev.dtp.
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"Трубы устали. Жесть в Киеве, машина провалилась под землю. Рядом никого", – говорится в сообщении.
Провалился автомобиль марки Daewoo Lanos, наполовину провалился под землю.
Известно, что никто не пострадал.
Авто наполовину провалилось под асфальт в Киеве
Авто наполовину провалилось под асфальт в Киеве
К слову, тела двух мужчин нашли возле остановки общественного транспорта на улице Радужной в Днепровском районе Киева.
Источник: 24 Канал
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