Авто наполовину провалилось под асфальт в Киеве: фото

В Киеве автомобиль на улице Ольжича наполовину провалился под асфальт.

Об этом информирует kiev.dtp.

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"Трубы устали. Жесть в Киеве, машина провалилась под землю. Рядом никого", – говорится в сообщении.

Провалился автомобиль марки Daewoo Lanos, наполовину провалился под землю.

Известно, что никто не пострадал.

Авто наполовину провалилось под асфальт в Киеве

Авто наполовину провалилось под асфальт в Киеве

К слову, тела двух мужчин нашли возле остановки общественного транспорта на улице Радужной в Днепровском районе Киева.