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      Авто невестки Гонтаревой сожгли в Киеве: фото, видео

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      В Киеве сожгли авто невестки Гонтаревой
      В Киеве сожгли авто невестки Гонтаревой / informator.press

      В центре Киева в ночь на 5 сентября облили бензином и сожгли автомобиль Audi, зарегистрированный на невестку бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

      Сама Гонтарева отметила, что этот инцидент – атака на ее семью и попытка физического уничтожения, пишет "Новое Время".

      Интересно: Гонтареву в Лондоне сбила машина

      Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева,
      – рассказала экс-чиновница.


      В Киеве сожгли авто семьи старшего сына Гонтаревой / Фото "Новое Время"

      По мнению бывшей главы Нацбанка, случай в Лондоне, где ее на пешеходном переходе сбил автомобиль, и поджог машины невестки, связаны "звеньями одной цепи".

      Валерию Гонтареву 26 августа в Лондоне на пешеходном переходе сбил автомобиль. Она получила переломы разной степени тяжести и находится в больнице. Однако жизни бывшей чиновницы ничего не угрожает.

      "К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как видим, и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон, им мало полностью фальсифицированного дела коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от словесных угроз к реальным действиям", – заявила Гонтарева.

      Она также выразила надежду, что правоохранители смогут найти виновников поджога авто ее родных и раскрыть это преступление.


      Авто невестки Гонтаревой сожгли в Киеве / Фото "Информатор"

      В Киеве сожгли автомобиль семьи Гонтаревой: видео

      Чем известна Валерия Гонтарева? Была главой Национального банка Украины с 2014 до 2018 года. Во время ее пребывания в должности состоялась национализация "Приватбанка".

      С октября 2018 Гонтарева живет в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

      В начале августа 2019 Генпрокуратура вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, а вместо этого ждет следователей в Лондоне. Печерский райсуд Киева разрешил принудительно привести Гонтареву на допрос в ГБР в рамках расследования дела о злоупотреблениях служебными полномочиями.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Пожар Новости Киева Валерия Гонтарева
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