Авто отлетело на 70 метров в парк: в Киеве произошло ужасное ДТП

7 июня в Киеве автомобиль БМВ попал в дорожно-транспортное происшествие. Водитель находится в критическом состоянии, его госпитализировали в больницу в реанимацию.

Об этом сообщили очевидцы в Facebook.

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По словам свидетеля происшествия, водитель автомобиля, который двигался на большой скорости, "зацепил" автомобиль Lexus, и после этого, перевернувшись в воздухе несколько раз, отлетел на 70 метров в сторону парка.

Пока причины столкновения неизвестны. На месте ДТП работают сотрудники полиции и оперативно-следственной группы.

Видео, которое опубликовал свидетель дорожно-транспортного происшествия

Напомним, что в среду, 6 июня, в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погибла 29-летняя пассажирка автобуса, еще более 10 человек травмированы.