Авто плавали в воде, а деревья падали на дороги: какие регионы пострадали больше всего

Авто плавали в воде, а деревья падали на дороги: какие регионы пострадали больше всего165 Читати новину українською
В Украине внезапная непогода наделала беды – реки вышли из берегов, авто плавали в воде, а деревья падали на дороги. Обесточенными были 384 населенных пунктов по всей стране.
Непогода господствовала в половине регионов страны.
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Больше всего досталось Черниговщине. Только в областном центре затопило 90 домов на 25 улицах. Есть даже пострадавшие. Спасатели показали фотографии людей с перебинтованными ногами. В городе затопило канализацию.
Непогода в Чернигове
Мощный ливень в Чернигове
Нелегко было также в Ивано-Франковске. Там реки вышли из берегов, подтоплены 202 дома. За несколько часов ГСЧС удалось откачать всю воду из домов местных жителей. Но после такого наводнения нужно подсчитать убытки.
В Ивано-Франковской области подтоплены более 200 домов
Спасатели борются с последствиями непогоды
От непогоды пострадала Днепропетровщина. Сильным ветром повалены 150 деревьев, из-за непогоды без электроэнергии осталось около 57 тысяч человек. Над восстановлением электроснабжения работают работники облэнерго.
Непогода в Днепропетровской области
Сильным ветром повалены 150 деревьев
Отдохнуть от большой воды у украинцев не получится. Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы по всей территории Украины. Но, к счастью, слабые и без сильных порывов ветра.