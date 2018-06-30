Авто плавали в воде, а деревья падали на дороги: какие регионы пострадали больше всего

В Украине внезапная непогода наделала беды – реки вышли из берегов, авто плавали в воде, а деревья падали на дороги. Обесточенными были 384 населенных пунктов по всей стране.

Непогода господствовала в половине регионов страны.

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Больше всего досталось Черниговщине. Только в областном центре затопило 90 домов на 25 улицах. Есть даже пострадавшие. Спасатели показали фотографии людей с перебинтованными ногами. В городе затопило канализацию.

Непогода в Чернигове

Мощный ливень в Чернигове

Нелегко было также в Ивано-Франковске. Там реки вышли из берегов, подтоплены 202 дома. За несколько часов ГСЧС удалось откачать всю воду из домов местных жителей. Но после такого наводнения нужно подсчитать убытки.

В Ивано-Франковской области подтоплены более 200 домов

Спасатели борются с последствиями непогоды

От непогоды пострадала Днепропетровщина. Сильным ветром повалены 150 деревьев, из-за непогоды без электроэнергии осталось около 57 тысяч человек. Над восстановлением электроснабжения работают работники облэнерго.

Непогода в Днепропетровской области

Сильным ветром повалены 150 деревьев

Отдохнуть от большой воды у украинцев не получится. Гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы по всей территории Украины. Но, к счастью, слабые и без сильных порывов ветра.