Авто протаранило столб и загорелось в Киеве: водитель сгорел заживо
В Киеве авто Honda на большой скорости протаранило отбойник и снесло столб в ночь на 12 января. После этого автомобиль перевернулся и загорелся.
В салоне автомобиля находилось 5 человек. Один из них – водитель – погиб в огне, сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС Киева.
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Honda двигалась по бульвару Дружбы народов в направлении Демиевки. Возле станции метро "Лыбидская" водитель не справился с управлением и на огромной скорости протаранил столб. Авто перевернулось и мгновенно вспыхнуло.
Свидетели происшествия спасли 2 женщин и 2 мужчин из салона авто, а водителя зажало внутри.
Водитель погиб, его тело достали спасатели после того, как потушили пламя.
Обстоятельства аварии выясняет полиция.
Чрезвычайники потушили авто, которое после столкновения со столбом загорелось в Киеве / Фото "Информатор"
Водителя авто зажало внутри/ Фото "Информатор"
Фото с места ДТП в Киеве, где авто влетело в столб, опрокинулось и загорелось / Фото "Информатор"