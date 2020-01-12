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      Авто протаранило столб и загорелось в Киеве: водитель сгорел заживо

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      ДТП в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве авто Honda на большой скорости протаранило отбойник и снесло столб в ночь на 12 января. После этого автомобиль перевернулся и загорелся.

      В салоне автомобиля находилось 5 человек. Один из них – водитель – погиб в огне, сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС Киева.

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      Honda двигалась по бульвару Дружбы народов в направлении Демиевки. Возле станции метро "Лыбидская" водитель не справился с управлением и на огромной скорости протаранил столб. Авто перевернулось и мгновенно вспыхнуло.

      Свидетели происшествия спасли 2 женщин и 2 мужчин из салона авто, а водителя зажало внутри.

      Водитель погиб, его тело достали спасатели после того, как потушили пламя.

      Обстоятельства аварии выясняет полиция.

      ДТП в Києві авто протаранило стовп і загорілось фото
      Чрезвычайники потушили авто, которое после столкновения со столбом загорелось в Киеве / Фото "Информатор"

      ДТП в Києві авто протаранило стовп і загорілось фото
      Водителя авто зажало внутри​/ Фото "Информатор"

      ДТП в Києві авто протаранило стовп і загорілось фото
      Фото с места ДТП в Киеве, где авто влетело в столб, опрокинулось и загорелось       / Фото "Информатор"
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП ГСЧС
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