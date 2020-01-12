Авто протаранило столб и загорелось в Киеве: водитель сгорел заживо

В Киеве авто Honda на большой скорости протаранило отбойник и снесло столб в ночь на 12 января. После этого автомобиль перевернулся и загорелся.

В салоне автомобиля находилось 5 человек. Один из них – водитель – погиб в огне, сообщает "Информатор" со ссылкой на ГСЧС Киева.

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Honda двигалась по бульвару Дружбы народов в направлении Демиевки. Возле станции метро "Лыбидская" водитель не справился с управлением и на огромной скорости протаранил столб. Авто перевернулось и мгновенно вспыхнуло.

Свидетели происшествия спасли 2 женщин и 2 мужчин из салона авто, а водителя зажало внутри.

Водитель погиб, его тело достали спасатели после того, как потушили пламя.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.



Чрезвычайники потушили авто, которое после столкновения со столбом загорелось в Киеве / Фото "Информатор"



Водителя авто зажало внутри​/ Фото "Информатор"