Авто разорвало пополам после ДТП в Киеве: видео
В Киеве в ночь на 25 декабря столкнулись автомобили Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. В аварии пострадали 3 человека, а "копейку" разорвало на 2 части.
Авария произошла на Харьковском шоссе, 18 около 22:20, сообщает "Информатор".
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Момент ДТП зафиксировали на видео. Там четко видно, как ВАЗ выезжает на перекресток и в него влетает Mercedes. После этого легковушку отбросило в Ford.
Что касается троих пострадавших, то все они находились в "Жигулях". Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Подробности аварии выясняют правоохранители.
Смотрите видео момента ДТП в Киеве, где авто разорвало пополам: