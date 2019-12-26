Авто разорвало пополам после ДТП в Киеве: видео

В Киеве в ночь на 25 декабря столкнулись автомобили Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. В аварии пострадали 3 человека, а "копейку" разорвало на 2 части.

Авария произошла на Харьковском шоссе, 18 около 22:20, сообщает "Информатор".

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Момент ДТП зафиксировали на видео. Там четко видно, как ВАЗ выезжает на перекресток и в него влетает Mercedes. После этого легковушку отбросило в Ford.

Что касается троих пострадавших, то все они находились в "Жигулях". Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Подробности аварии выясняют правоохранители.

Смотрите видео момента ДТП в Киеве, где авто разорвало пополам: