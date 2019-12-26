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      Авто разорвало пополам после ДТП в Киеве: видео

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      Часть авто, которое разорвало пополам после ДТП в Киеве / kiev.informator.ua

      В Киеве в ночь на 25 декабря столкнулись автомобили Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. В аварии пострадали 3 человека, а "копейку" разорвало на 2 части.

      Авария произошла на Харьковском шоссе, 18 около 22:20, сообщает "Информатор".

      Смотрите также видео: Жуткое ДТП в Киеве: мужчина чудом спасся, выпрыгнув из машины

      Момент ДТП зафиксировали на видео. Там четко видно, как ВАЗ выезжает на перекресток и в него влетает Mercedes. После этого легковушку отбросило в Ford.

      Что касается троих пострадавших, то все они находились в "Жигулях". Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

      Подробности аварии выясняют правоохранители.

      Смотрите видео момента ДТП в Киеве, где авто разорвало пополам:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
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