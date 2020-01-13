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      Авто с 4 людьми затонуло в пруду на Днепропетровщине: среди погибших – ребенок

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      На Днепропетровщине в пруду затонуло авто с 4 людьми / dp.dsns.gov.ua

      На Днепропетровщине 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд, все они утонули. Среди жертв – несовершеннолетняя девочка, ее отец и две женщины.

      Трагедия произошла в селе Вишневое в Пятихатском районе, сообщает ГСЧС. Информация о ДТП поступила к спасателям около 19 часов.

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      По данным ГСЧС, легковушка Toyota Land Cruiser Prado слетела в пруд, когда ехала по его плотине. Автомобиль находился примерно в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метров.

      Спасателям пришлось вытаскивать иномарку с помощью лебедки.


      На Днепропетровщине автомобиль слетел в пруд / фото ГСЧС

      В салоне внедорожника они обнаружили тела 4 человек – двух женщин, мужчины и его 14-летней дочери.

      Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

      Спасатели вытащили затонувший автомобиль из пруда: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Днепра ГСЧС Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП
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