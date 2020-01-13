Авто с 4 людьми затонуло в пруду на Днепропетровщине: среди погибших – ребенок

На Днепропетровщине 12 января автомобиль Toyota с четырьмя пассажирами в салоне слетел в пруд, все они утонули. Среди жертв – несовершеннолетняя девочка, ее отец и две женщины.

Трагедия произошла в селе Вишневое в Пятихатском районе, сообщает ГСЧС. Информация о ДТП поступила к спасателям около 19 часов.

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По данным ГСЧС, легковушка Toyota Land Cruiser Prado слетела в пруд, когда ехала по его плотине. Автомобиль находился примерно в 5 метрах от берега, на глубине 2-3 метров.

Спасателям пришлось вытаскивать иномарку с помощью лебедки.



На Днепропетровщине автомобиль слетел в пруд / фото ГСЧС

В салоне внедорожника они обнаружили тела 4 человек – двух женщин, мужчины и его 14-летней дочери.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Спасатели вытащили затонувший автомобиль из пруда: видео