Авто с дипномерами попало в лобовое ДТП в Киеве: водитель пытался скрыться
Утром 22 июня на улице Арсенальной в Киеве автомобиль с дипломатическими номерами попал в ДТП.
Как информирует сообщество "Киев Оперативный", автомобиль Nissan с дипломатическими номерами принадлежит консульству Ирана.
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По словам свидетелей аварии, было похоже на то, что водитель за рулем Nissan отвлекся от дороги или засмотрелся в мобильный телефон. Как следствие въехал в Volkswagen.
Свидетели рассказывают, что сразу после столкновения водитель пытался покинуть место аварии, но прохожие ему помешали.
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Источник: 24 Канал
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