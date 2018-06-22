Авто с дипномерами попало в лобовое ДТП в Киеве: водитель пытался скрыться

Утром 22 июня на улице Арсенальной в Киеве автомобиль с дипломатическими номерами попал в ДТП.

Как информирует сообщество "Киев Оперативный", автомобиль Nissan с дипломатическими номерами принадлежит консульству Ирана.

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По словам свидетелей аварии, было похоже на то, что водитель за рулем Nissan отвлекся от дороги или засмотрелся в мобильный телефон. Как следствие въехал в Volkswagen.

Свидетели рассказывают, что сразу после столкновения водитель пытался покинуть место аварии, но прохожие ему помешали.

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