Авто смяло вдвое: в Киеве серьезное ДТП с пострадавшими – фото и видео

В Киеве на проспекте Соборности произошло серьезное ДТП – из-за столкновения двух автомобилей один из них перевернулся и начал дымить. Водитель в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло недалеко от заезда на мост Патона, сообщает "Киев Оперативный" в своем телеграмм-канале.

Смотрите также: Пьяный полицейский устроил ДТП в Одесской области: есть погибший

Предварительно, водитель синей машины ВАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в Renault. От столкновения синяя легковушка перевернулась и начала дымить.



ДТП в Киеве на Соборности / Фото из соцсетей

Водителя ВАЗ вытащили из машины до приезда спасателей, пишет dtp.kiev.ua. Автомобиль смяло вдвое, он дымил – с этим справились правоохранители и свидетели. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео с места ДТП

Из-за ДТП на этом участке дороги временно осложнено движение. Пробки начинаются от бульвара Дружбы Народов.



ДТП с пострадавшими в Киеве / Фото из соцсетей