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      Авто смяло вдвое: в Киеве серьезное ДТП с пострадавшими – фото и видео

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      В Киеве на проспекте Соборности произошло серьезное ДТП – из-за столкновения двух автомобилей один из них перевернулся и начал дымить. Водитель в тяжелом состоянии.

      Столкновение произошло недалеко от заезда на мост Патона, сообщает "Киев Оперативный" в своем телеграмм-канале.

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      Предварительно, водитель синей машины ВАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в Renault. От столкновения синяя легковушка перевернулась и начала дымить.

      ДТП Київ
      ДТП в Киеве на Соборности / Фото из соцсетей

      Водителя ВАЗ вытащили из машины до приезда спасателей, пишет dtp.kiev.ua. Автомобиль смяло вдвое, он дымил – с этим справились правоохранители и свидетели. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

      Видео с места ДТП

      Из-за ДТП на этом участке дороги временно осложнено движение. Пробки начинаются от бульвара Дружбы Народов.


      ДТП с пострадавшими в Киеве / Фото из соцсетей

      ДТП у Києві
      ВАЗ перевернулся, пострадал водитель / Фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины Новости политики
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