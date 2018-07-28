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Авто въехало в магазин в Одесской области: погиб мужчина, есть пострадавшие

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Смертельное ДТП в Одесской области: автомобиль въехал в стену магазина
Смертельное ДТП в Одесской области: автомобиль въехал в стену магазина / ГУ НП

В ночь на 28 июля в городе Татарбунары Одесской области водитель автомобиля Audi двигаясь по улице Князева, не справился с управлением и в итоге врезался в стену магазина. В результате инцидента один человек погиб и двое были госпитализированы, зато сам водитель покинул свою машину и скрылся с места аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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По словам правоохранителей, в результате ДТП сначала пострадали три пассажира, однако 23-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Еще две девушки 21 и 22 лет и в дальнейшем находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь, добавляют в полиции.

Одеса, ДТП, магазин, ДТП, Татарбунари, жертви, потерпілі

В Татарбунарах автомобиль врезался в стену магазина: один человек погиб и двое госпитализированы

"Вероятную личность водителя установили. Сейчас принимаются меры по его задержанию. По данному факту начато уголовное производство по части статьи Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Напомним, 28 июля на Львовщине в селе Верхнее Синевидное мужчина, управляя квадроциклом, наехал на троих детей.

Теги: Жертвы Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 канал
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