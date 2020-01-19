23:23
19 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Авто въехало в остановку с людьми в центре Львова: фото

      14 Читати новину українською
      Во Львове авто наехало на пешехода и въехал в остановку с 10 людьми: пострадала женщина

      В центре Львова на улице Под Дубом возле торгового центра Forum автомобиль BMW наехал на пешехода и въехал в остановку общественного транспорта, где находились 10 человек. В результате пострадала женщина – с телесными повреждениями ее доставили в больницу. Инцидент произошел после 18:00 19 января.

      Правоохранители предварительно выяснили, что водитель машины не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и одновременно совершил наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. Женщина получила телесные повреждения, и ее доставили в больницу. Медики должны установить ей диагноз. Заметим, что на момент ДТП на остановке стояли примерно 1-0 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Люди отделались испугом, передает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

      Обратите внимание! Во Львове произошел пожар в популярном торговом центре: видео

      Сейчас правоохранители решают вопрос, какую правовую квалификацию присвоить инциденту. Продолжаются первоочередные следственные действия.

      Авто протаранило остановку в центре Львова: фото с места происшествия / фото очевидцев, Нацполиции и Игоря Зинкевича

      Что касается водителя машины, то это 37-летний львовянин. В феврале 2019 года суд лишил его права управлять транспортными средствами. С тех пор полицейские четыре раза составляли на него протоколы об административных правонарушениях, а именно за управление транспортными средствами без соответствующих документов и будучи лишенным такого права.

      К слову, недавно в Киеве Lexus влетел в маршрутный автобус. В это время в машине находились трое человек – семья с ребенком, которые возвращались с отдыха в Дубае. Кроме того, в результате ДТП получил ранение головы и получил сотрясение мозга пассажир маршрутки – 16-летний парень.

      Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
      сегодня
      4389
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:01 Главные новости 19 января: помять жертв катастрофы МАУ, убийство ветерана АТО, саммит в Берлине
      Василь Денисюк 178
      сегодня , 22:00 Гробове мовчання про збиття літака, нові правила звільнення та путінський переворот: блоги тижня
      Блоги тижня 244
      15 января , 12:06 Как зарабатывать деньги на хобби: полезные советы
      Марія Бондар 418
      15 января , 16:55 Куда пойти в январе: самые интересные события Киева
      151
      сегодня , 19:30 Кто "копает" под Кабмин и страшные пытки в Харьковской колонии - видео недели
      Северин Трач 297
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук