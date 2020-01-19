Авто въехало в остановку с людьми в центре Львова: фото

В центре Львова на улице Под Дубом возле торгового центра Forum автомобиль BMW наехал на пешехода и въехал в остановку общественного транспорта, где находились 10 человек. В результате пострадала женщина – с телесными повреждениями ее доставили в больницу. Инцидент произошел после 18:00 19 января.

Правоохранители предварительно выяснили, что водитель машины не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и одновременно совершил наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Львова. Женщина получила телесные повреждения, и ее доставили в больницу. Медики должны установить ей диагноз. Заметим, что на момент ДТП на остановке стояли примерно 1-0 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Люди отделались испугом, передает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Сейчас правоохранители решают вопрос, какую правовую квалификацию присвоить инциденту. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Что касается водителя машины, то это 37-летний львовянин. В феврале 2019 года суд лишил его права управлять транспортными средствами. С тех пор полицейские четыре раза составляли на него протоколы об административных правонарушениях, а именно за управление транспортными средствами без соответствующих документов и будучи лишенным такого права.

К слову, недавно в Киеве Lexus влетел в маршрутный автобус. В это время в машине находились трое человек – семья с ребенком, которые возвращались с отдыха в Дубае. Кроме того, в результате ДТП получил ранение головы и получил сотрясение мозга пассажир маршрутки – 16-летний парень.