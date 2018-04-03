Автобизнес – это ад, – Илон Маск признался, что ночует на заводе

СЕО компании Tesla Илон Маск рассказал, что принимает очень активное участие в производстве электромобиля Model 3. Ради этого он даже остается ночевать на заводе.

Об этом он сообщил в своей странице в Twitter.

Как пишет издание Mashable, на заводе Маск будет наблюдать за производством электрического седана вместо старшего инженерного вице-президента Дуга Филда.

"Я снова возвращаюсь ко сну на фабрике. Автомобильный бизнес – это ад", – написал Маск.

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … — Elon Musk (@elonmusk) 2 квітня 2018 р.

Как известно, производство Model 3 вызывает беспокойство у инвесторов. С самого начала производитель отстает в объемах выпуска.

Uhh, hello, I need to build cars — Elon Musk (@elonmusk) 2 квітня 2018 р.

Что такое Tesla Model 3? Это электромобиль производства американской компании Tesla Inc. Известно, что компания получила 500 тысяч предварительных заказов на эту модель. Правда, в 2017 году Tesla сообщила о значительных убытках. Одна из причин – вложение значительных средств в строительство новых заводов.