Автобизнес – это ад, – Илон Маск признался, что ночует на заводе
СЕО компании Tesla Илон Маск рассказал, что принимает очень активное участие в производстве электромобиля Model 3. Ради этого он даже остается ночевать на заводе.
Об этом он сообщил в своей странице в Twitter.
Как пишет издание Mashable, на заводе Маск будет наблюдать за производством электрического седана вместо старшего инженерного вице-президента Дуга Филда.
"Я снова возвращаюсь ко сну на фабрике. Автомобильный бизнес – это ад", – написал Маск.
Как известно, производство Model 3 вызывает беспокойство у инвесторов. С самого начала производитель отстает в объемах выпуска.
Что такое Tesla Model 3? Это электромобиль производства американской компании Tesla Inc. Известно, что компания получила 500 тысяч предварительных заказов на эту модель. Правда, в 2017 году Tesla сообщила о значительных убытках. Одна из причин – вложение значительных средств в строительство новых заводов.