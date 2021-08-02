К счастью, в этот момент там не было пассажиров, поэтому пострадавших нет. Инцидент произошел с автобусом 205 маршрута – "Днепр – Новомосковск".
Другая авария Сходил за кофе: в Киеве водитель покинул автобус, а он уехал без него
Водителя ослепило солнце
- Авария произошла примерно в 13 часов.
- Это, вероятно, произошло на светофоре.
- Водитель грузовика рассказал, что это произошло, когда он начал движение на зеленый сигнал.
- Водитель автобуса после сказал, что его ослепило солнце.
- На фото видно, что у автобуса полностью подралось лобовое стекло.
- Также были повреждения в передней части корпуса.
- Правоохранителей на место не вызывали.
- Участники аварии составили европротокол.
Автобус, который влетел в грузовик / Фото "Информатор" и телеграма "Ху***ый Днепр"