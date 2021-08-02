Пассажирский автобус жестко влетел в грузовик в Днепре: фото

2 августа 2021 , 16:51
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Источник:

"Информатор"

На Слобожанском проспекте в Днепре 2 августа пассажирский автобус влетел в зад грузовика. Как следствие, у транспорта была сильно повреждена передняя часть.

К счастью, в этот момент там не было пассажиров, поэтому пострадавших нет. Инцидент произошел с автобусом 205 маршрута – "Днепр – Новомосковск".

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Водителя ослепило солнце

  • Авария произошла примерно в 13 часов.
  • Это, вероятно, произошло на светофоре.
  • Водитель грузовика рассказал, что это произошло, когда он начал движение на зеленый сигнал.
  • Водитель автобуса после сказал, что его ослепило солнце.
  • На фото видно, что у автобуса полностью подралось лобовое стекло.
  • Также были повреждения в передней части корпуса.
  • Правоохранителей на место не вызывали.
  • Участники аварии составили европротокол.

Автобус, который влетел в грузовик / Фото "Информатор" и телеграма "Ху***ый Днепр"

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Автор: Олександр Марчак