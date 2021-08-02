Пассажирский автобус жестко влетел в грузовик в Днепре: фото

На Слобожанском проспекте в Днепре 2 августа пассажирский автобус влетел в зад грузовика. Как следствие, у транспорта была сильно повреждена передняя часть.

К счастью, в этот момент там не было пассажиров, поэтому пострадавших нет. Инцидент произошел с автобусом 205 маршрута – "Днепр – Новомосковск".

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Водителя ослепило солнце

Авария произошла примерно в 13 часов.

Это, вероятно, произошло на светофоре.

Водитель грузовика рассказал, что это произошло, когда он начал движение на зеленый сигнал.

Водитель автобуса после сказал, что его ослепило солнце.

На фото видно, что у автобуса полностью подралось лобовое стекло.

Также были повреждения в передней части корпуса.

Правоохранителей на место не вызывали.

Участники аварии составили европротокол.

Автобус, который влетел в грузовик / Фото "Информатор" и телеграма "Ху***ый Днепр"