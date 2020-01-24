Автобус Нацгвардии сгорел дотла в Одесской области: видео
На юге Одесской области загорелся автобус Нацгвардии. К счастью, водитель среагировал оперативно, поэтому ни жертв, ни пострадавших нет.
Как пишет одесское издание "Думская", инцидент произошел в центре города Рени. По словам очевидцев, возгорание произошло, как только отъехал автобус.
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Водитель автобуса оперативно успел высадить солдат, когда начал дымить салон. Правда, сама машина сгорела полностью.
Примечательно, что пожарное подразделение располагается в нескольких метрах от места происшествия.
Что говорят в Нагвардии
В Нацгвардии уже подтвердили факт инцидента. В ведомстве говорят, что нацгвардейцы прибыли в Рени по требованию начальника Одесской полиции. В частности, они должны были помочь в противодействии преступности в регионе.
Пожар начался через минуту после того, как Нацгвардия въехала в город. Возгорание произошло в моторном отделении автобуса ПАЗ.
В Нацгвардии добавили, что спасателям за 20 минут пожар удалось локализовать. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины инцидента устанавливают специалисты.
Автобус Нацгвардии загорелся на юге Одесской области: смотрите видео
К слову, недавно в Донецкой области вблизи Широкино сгорела база военных парамедиков. В результате один из волонтеров получил незначительные ожоги. Кроме того, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, а также частично личные вещи.