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      Автобус Нацгвардии сгорел дотла в Одесской области: видео

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      В городе Рени Одесской области загорелся автобус с нацгвардейцами: никто не пострадал

      На юге Одесской области загорелся автобус Нацгвардии. К счастью, водитель среагировал оперативно, поэтому ни жертв, ни пострадавших нет.

      Как пишет одесское издание "Думская", инцидент произошел в центре города Рени. По словам очевидцев, возгорание произошло, как только отъехал автобус.

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      Водитель автобуса оперативно успел высадить солдат, когда начал дымить салон. Правда, сама машина сгорела полностью.

      Примечательно, что пожарное подразделение располагается в нескольких метрах от места происшествия.

      Что говорят в Нагвардии

      В Нацгвардии уже подтвердили факт инцидента. В ведомстве говорят, что нацгвардейцы прибыли в Рени по требованию начальника Одесской полиции. В частности, они должны были помочь в противодействии преступности в регионе.

      Пожар начался через минуту после того, как Нацгвардия въехала в город. Возгорание произошло в моторном отделении автобуса ПАЗ.

      В Нацгвардии добавили, что спасателям за 20 минут пожар удалось локализовать. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины инцидента устанавливают специалисты.

      Автобус Нацгвардии загорелся на юге Одесской области: смотрите видео

      К слову, недавно в Донецкой области вблизи Широкино сгорела база военных парамедиков. В результате один из волонтеров получил незначительные ожоги. Кроме того, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, а также частично личные вещи.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Нацгвардія Новости Одессы Пожар
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