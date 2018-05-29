Автобус с горняками попал в ДТП на Кировоградщине: чудом обошлось без жертв

Автобус, который перевозил горняков Ингульской шахты, утром 29 мая попал в серьезное ДТП на Кировоградщине.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Автобус ГП "Востгок", который перевозил шахтеров на работу, врезался и перевернул авторефрижератор с баллонами кислорода.

По словам Волынца, есть травмированные, которых уже доставляют в медучреждения. К счастью, обошлось без жертв.

На опубликованных фото видно, что в автобусе полностью выбитое лобовое стекло и сильно деформирована передняя часть.

Напомним, подобная авария, в которой столкнулся автобус, который перевозил сотрудников одного из предприятий в Кривом Роге, произошла 17 апреля. Тогда на месте ДТП погибли 8 человек, около 20 получили ранения.