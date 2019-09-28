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      Автобус с пассажирами попал в ДТП в Киеве: водитель не был при сознании

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      В Киеве на Оболони большой пассажирский автобус врезался в столб: говорят, что водитель потерял сознание
      В Киеве на Оболони большой пассажирский автобус врезался в столб: говорят, что водитель потерял сознание

      В Киеве вблизи станции метро Минская автобус с пассажирами врезался в столб и в забор. Произошло это ночью 28 сентября.

      Как пишет издание "Киев оперативный", водитель задремал за рулем, а когда проснулся, автобус уже врезался в столб и забор. Правда, в комментариях к записи пишут, что водитель не уснул, а потерял сознание. На место приехала "скорая", и еще около пол часа мужчину приводили в чувство.

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      По информации журналистов 24 канала, в момент аварии в салоне автобуса находились несколько пассажиров. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Правда, водителя автобуса пришлось госпитализировать.

      Недавно два резонансных ДТП с участием автобусов с пассажирами произошли в Одесской и Житомирской областях. В обоих случаях они столкнулись с грузовиками. В результате аварий погибло по 9 человек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Транспорт Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 канал
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