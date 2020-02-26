10:06
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС 2020 НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС 2020 НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes в Киеве: видео

      - Читати новину українською
      Аварія в Києваі / KyivOperativ

      В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" случилась авария. Автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes Sprinter.

      Видео после аварии опубликовал Киев Оперативный в фейсбуке.

      Читайте также: В Киеве маршрутка влетела в грузовик: много пострадавших – фото

      По словам пассажиров, некоторые из тех, кто были в автобусе – очень травмировались.

      Как отметил Киевпастранс в комментарии под видео, в результате аварии пострадавших нет, а на место сразу были направлены медицинская помощь, полиция, представители СБУ и руководство предприятия.

      Сейчас продолжается расследование.

      Поблизу із ТРЦ Гулівер автобус із пасажирами влетів у #Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмувалися внаслідок #ДТП. Деталі щодо причин аварії встановлюються.

      Опубліковано Киев Оперативный  Вівторок, 25 лютого 2020 р.

       

      Гороскоп на 26 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Дороги Новости Киева Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Зов Гааги все ближ, или Почему Россия не признает, что сбила MH17 над Донбассом
      СерпомПо
      сегодня , 08:04 Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрение
      Вероніка Климська
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 06:20 Сколько времени нужно, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика
      Яніна Ткачук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук