Автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes в Киеве: видео

В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" случилась авария. Автобус с пассажирами столкнулся с Mercedes Sprinter.

Видео после аварии опубликовал Киев Оперативный в фейсбуке.

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По словам пассажиров, некоторые из тех, кто были в автобусе – очень травмировались.

Как отметил Киевпастранс в комментарии под видео, в результате аварии пострадавших нет, а на место сразу были направлены медицинская помощь, полиция, представители СБУ и руководство предприятия.

Сейчас продолжается расследование.