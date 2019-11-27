Автобус с туристами из РФ столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминикане: жуткие кадры

В Доминиканской республике автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком и в итоге перевернулся на трассе. Предварительно, никто не погиб. Правда, пострадали 17 россиян (некоторые СМИ пишут о 22), пока 15 из них находятся в критическом состоянии.

Что известно о состоянии пострадавших

Как пишут российские информационные агентства со ссылкой на доминиканские СМИ, у пострадавших диагностировали травмы различной степени тяжести. Всех их доставили в три больницы столицы страны Санто-Доминго, для этого использовали вертолеты. Некоторых срочно оперируют. Также пострадали по меньшей мере два человека, находившиеся в грузовике.

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#AHORA : Un camión chocó con un autobús que transportaba turistas en la Autopista del Coral , próximo a la entrada de Higüey. Hasta el momento se habla de 60 turistas rusos involucrados, más de 20 heridos entre ellos niños. #DL #DiarioLibre #Actualidad #AutopistadelCoral pic.twitter.com/0UC3sZ7Dyl - Diario Libre (@DiarioLibre) November 26, 2019

Среди пострадавших есть дети. Самому младшему из них – 5 лет. Телеграмм-канал Mash сообщает, что 12-летняя девочка в результате аварии потеряла обе руки.

ДТП с туристами из России в Доминикане: смотрите видео (18+)

Информацию о тяжелом состоянии некоторых российских туристов уже подтвердило посольство России в Венесуэле, в сферу деятельности которого входит и Доминиканская республика.

Что касается тех, которые не пострадали, их размещают в гостиницах. По данным Ассоциации туроператоров России, 7 россиян намерены покинуть Доминикану запланированным рейсом, к ним могут присоединиться еще несколько человек. Известно о 9 таких туристов.

В сети уже появился список всех, кто находился в автобусе в момент аварии.

ДТП с российскими туристами в Доминикане: причина

На обнародованных кадрах с места инцидента видно, что автобус лежит на трассе, вокруг стоят машины и пассажиры, некоторые из них сильно загрязнены кровью.

Добавим, что российские туристы являются клиентами оператора Anex Tour. В компании говорят, что ДТП произошло из-за резкого маневра грузовика. Также водитель машины хотел перестроить свою позицию на дороге перед автобусом. В итоге он совершил резкое торможение, чтобы избежать столкновения. Добавим, что автобус следовал в аэропорт из города Пунта-Каны.

#Video | En el accidente fallecieron Eduard Emilio de La Cruz Cedano , ingeniero sargento del Ejército Dominicano, quien conducía el vehículo y la argentina Rovagna María Andrea de 52 años #ListinDiario pic.twitter.com/9vVOJgh14X - Listín Diario (@ListinDiario) September 13, 2019

Представители Anex Tour сейчас находятся в госпиталях, куда прибыли пострадавшие россияне. По информации СМИ, эти больницы также нуждаются в волонтерах, владеющих испанским и русским языками для оказания помощи пациентам. Все российские туристы были застрахованными.

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Видео с места столкновения автобуса с российскими туристами и грузовика в Доминикане: Внимание! 18+

Автобус с российскими туристами после столкновения с грузовиком перевернулся в Доминикане: видео