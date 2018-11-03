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      Автокефалия для Украины: Филарет рассказал, где может пройти Объединительный собор

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      Объединительный собор по образованию УПЦ может пройти в Софийском соборе
      Объединительный собор по образованию УПЦ может пройти в Софийском соборе / Фото из открытых источников

      Дата проведения Объединительного собора, на котором представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, зависит от Константинополя. А сам Собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

      Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире "Радио Свобода".

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      По его словам, Вселенский патриарх Варфоломей должен назначить своего представителя на Объединительный собор.

      "Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но будет присутствовать на этом соборе представитель Вселенского патриарха как представитель, но не как председатель Архиерейского собора. Председателями Архиерейского собора будут украинские архиереи", – сказал Филарет.

      Также священнослужитель добавил, что надеется на проведение Собора в ноябре. Он подчеркнул, что подготовка к нему уже началась.

      Кроме того, предстоятель УПЦ КП предположил, где может быть проведен такой Собор.

      Поскольку это Архиерейский собор, то он будет созван по решению Вселенского патриарха и по прибытию сюда его представителя. И тогда каждая церковь собирает своих архиереев на этот Архиерейский собор. Мы считаем, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе,
      – отметил Филарет.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Религия Новости Киева Томос УПЦ КП Филарет Единая поместная церковь Новости политики
      Источник: 24 Канал
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