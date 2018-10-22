Автокефалия для Украины: в УПЦ КП рассказали, можно ли сорвать получение Томоса

Объединение украинских православных церквей в единую поместную церковь и получение им Томоса об автокефалии невозможно сорвать, однако московские силы будут пытаться помешать этому процессу.

Об этом рассказал постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря во время чата на "Главреде".

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Сорвать процесс объединения, по моему мнению, уже невозможно, ведь для него создана прочная каноническая база, и к его довершению есть сильная воля как в Украине, так и со стороны Вселенского патриархата,

– заявил архиепископ.

Однако, священнослужитель отметил, что будут попытки помешать этому процессу.

"Конечными инициаторами таких попыток являются московские силы как за рубежом, так и здесь, в Украине. Поэтому наша общая задача – и церквей, и государства, и общества в целом – не допустить того, чтобы такие попытки имели хотя бы малейший успех", – добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь УПЦ КП выразил надежду, что Украина получит Томос об автокефалии до конца этого года.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признании их каноническими.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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