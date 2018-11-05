Автокефалия для Украины: в УПЦ МП сделали категорическое заявление об Объединительном соборе
Участие Украинской православной церкви Московского патриархата в объединительном соборе и создании единой православной церкви в Украине под эгидой Вселенского патриархата невозможно.
Об этом заявил архиепископ Нежинский УПЦ МП Климент, пишет ТСН.
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Архиепископ считает, что "родителями этого так называемого собора" являются представители УПЦ КП и УАПЦ, а они, по его словам, являются "раскольниками".
Также Климент утверждает, что признанное Константинопольским патриархатом духовенство украинских юрисдикций "сами себя назвали священниками и епископами".
Кроме того, в МП традиционно отмечают, что "патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета анафемы, до сих пор не находится с ним в евхаристическом общении".
Затем архиепископ "категорически отверг" возможность участия структуры РПЦ в Украине в объединительном соборе.
Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.
После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.
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