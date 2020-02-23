Автоколонна в Новые Санжары: что везут для эвакуированных из Уханя

В Новые Санжары из Харькова поехала автоколонна с гостинцами. Это участники местного автомайдана, которые везут сладости эвакуированным из Уханя. Также автодесант харьковчан пообещал раскрасить Новосанжарский мост в желто-голубые цвета, чтобы из символа противостояния он стал знаком поддержки и украинского гостеприимства.

"Тур доброты в Новые Санжары" – так харьковчане назвали свое воскресное путешествие на Полтавщину. Наталья с 2014 года помогает армии и переселенцам. Привыкла готовить подарки и передавать пакеты на передовую. В медицинский центр с эвакуированными решила также ехать сама.

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"Мне захотелось поехать в Санжары. Знаете, как называется: "Подышать, послушать, что там", – рассказала участница автопробега в Новые Санжары Наталья Яковски.



Часть пакетов для эвакуированных

Собрал колонну в Новые Санжары Андрей Шейнин. Повторять такие пробеги в следующие две недели обсервации призвал волонтеров всей страны. Несколько часов дороги не должны стать преградой для доброго дела.

"Очень большой хайп был в интернете, в Фейсбуке о том, что плохие санжаровцы, плохие люди, которые прилетели в Украину. Плохие все! Но это же не так. Поэтому мы решили показать, что есть люди, которые не боятся вируса. Они не боятся не больных", – пояснил инициатор автопробега в Новые Санжары Андрей Шейнин.



Андрей Шейнин

Среди двух десятков путешественников и Ирина. Загрузила машину халвой и конфетами, чтобы хоть немного подсластить вынужденный карантин взрослых и детей. Харьковчанка называет 20 февраля не иначе чем провокацией, чтобы очернить украинцев.

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Гостинцы в медцентр Новые Санжары свозят с утра пятницы 21 февраля. К ним уже под вечер воскресенья 23 февраля добавились и харьковские подарки. Ко всему, автодесант харьковчан пообещал раскрасить Новосанжарский мост в желто-голубые цвета, чтобы из символа противостояния стал знаком поддержки и украинского гостеприимства.

Кто и почему находится в обсервации?В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала своих граждан из места распространения коронавируса – китайского города Ухань. В общем удалось эвакуировать 45 украинцев и 27 иностранцев.



Их разместили в медицинском центре поселка Новые Санжары и там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.



Вместе с ними на карантине остались члены экипажа самолета, который эвакуировал людей из Уханя, а также медики, которые за ними ухаживают.