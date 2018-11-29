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      Автомайдановцев хотят посадить в тюрьму за то, что они бросали яйцами в депутата

      58 Читати новину українською
      Олег Барна
      Олег Барна / informator.news

      Прокуратура подозревает троих активистов Автомайдана в том, что они нанесли телесные повреждения народному депутату из БПП Олегу Барне, бросив в него три яйца.

      29 ноября в Печерском суде должно состояться первое заседание по делу, но судья на заседание не явилась, взяла отгул.

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      Активисты Автомайдана считают, что таким образом дело затягивают, так как обвинительный приговор в этом деле – это абсурд. Это понимает и судья. К слову, прокуратура начала расследовать дело без заявления Барны.

      Видео, на котором видно, что активисты бросили в Барну яйцами

      Отметим, что летом прошлого года активисты Автомайдана забросали Олега Барну яйцами. Инцидент произошел во время акции с требованием снять депутатскую неприкосновенность. Это уже не первый скандальный случай с яйцом в Украине.

      Как считают активисты, произошло это после того, как они приехали митинговать к дому Генерального прокурора Украины.

      Мы считаем, что это действия с целью препятствования нашей деятельности и запугивания, чтобы никто не думал поехать к имению Генпрокурора, как когда-то во времена Яныка ехали к Межигорью. Мы рассчитывали, что суд будет, и будем требовать, чтобы суд рассмотрел дело и вынес оправдательный приговор, потому что там нет состава преступления,
      – отметил адвокат активистов Автомайдана Роман Маселко.

      Напомним, 2 октября во время одного из голосований в парламенте журналист Игорь Колтунов заметил "кнопкодавство" депутата Олега Барны, поэтому сделал замечание нардепу, и услышал в ответ нецензурную брань.

      Позже скандальный нардеп от БПП Олег Барна попросил лишить аккредитации в парламент журналиста Игоря Колтунова, которого сам обругал в Верховной раде. При этом депутат заявил, что журналист, якобы, непрофессионально выполняет свои обязанности.

      Теги: Новости Украины Олег Барна Автомайдан Новости Киева Судьи
      Источник: 24 канал
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