Слідство стверджує про неполадки в роботі автомата тяги Boeing, що розбився в Індонезії. Щоправда, це ще не остаточні висновки. Крім того, перед падінням літака відмовила система подачі палива в один двигун.

Автомат тяги працював аномально. Це зазначили у попередній доповіді про хід розслідування авіакатастрофи.

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Проблеми були й раніше

При цьому зауважили, що проблеми в роботі автомату виникли ще до катастрофи. Коли розшифрували дані бортового самописця рейсу, виявили, що незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один з двох двигунів.

Слідчі й надалі досліджуватимуть цю проблему, а також системи попередження небезпечного зближення із землею. Крім цього, перевірять технічне обслуговування лайнера.

До слова, раніше слідчі заявляли, що літак міг розбитись при ударі об воду.

Авіакатастрофа в Індонезії: коротко



Авіакатастрофа в Індонезії / Інфографіка 24 каналу