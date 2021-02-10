Автомат тяги працював аномально, – попередня доповідь про авіакатастрофу в Індонезії
Слідство стверджує про неполадки в роботі автомата тяги Boeing, що розбився в Індонезії. Щоправда, це ще не остаточні висновки. Крім того, перед падінням літака відмовила система подачі палива в один двигун.
Источник:KNKT
Автомат тяги працював аномально. Це зазначили у попередній доповіді про хід розслідування авіакатастрофи.
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Проблеми були й раніше
При цьому зауважили, що проблеми в роботі автомату виникли ще до катастрофи. Коли розшифрували дані бортового самописця рейсу, виявили, що незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один з двох двигунів.
Слідчі й надалі досліджуватимуть цю проблему, а також системи попередження небезпечного зближення із землею. Крім цього, перевірять технічне обслуговування лайнера.
До слова, раніше слідчі заявляли, що літак міг розбитись при ударі об воду.
Авіакатастрофа в Індонезії: коротко
- Пасажирський літак Boeing, що летів з Джакарти в Понтіанак, розбився 9 січня. Невдовзі після злету він зник з радарів.
- На борту були 62 людини. На жаль, ніхто не вижив. Серед них були й діти.
- Рятувальники 10 січня знайшли "чорні скриньки" літака.
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