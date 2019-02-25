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      Автоматическая индексация тарифа на услуги "Укрзализныци" исключает диалог с бизнесом, – ЕБА

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / info.uz.ua

      Внедрение автоматической индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков.

      Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает в своем материале издание Uaprom.info.

      Как пишет издание, "Укрзализныця" (УЗ) рассчитывает поднять тариф на более чем 14% уже в апреле. Однако бизнес-сообщество, которое по сути, и является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению аргументы железной дороги, напоминая о монопольном положении компании и риски, которые несет в себе попытка менять тарифы без обсуждения с рынком.

      В частности, с таким заявлением выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

      "Автоматическая индексация фактически исключает бизнес с дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически увеличивает стоимость пользования вагонами частного парка", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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