Автоматическая индексация тарифа на услуги "Укрзализныци" исключает диалог с бизнесом, – ЕБА

Внедрение автоматической индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает в своем материале издание Uaprom.info.

Как пишет издание, "Укрзализныця" (УЗ) рассчитывает поднять тариф на более чем 14% уже в апреле. Однако бизнес-сообщество, которое по сути, и является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению аргументы железной дороги, напоминая о монопольном положении компании и риски, которые несет в себе попытка менять тарифы без обсуждения с рынком.

В частности, с таким заявлением выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес с дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически увеличивает стоимость пользования вагонами частного парка", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.