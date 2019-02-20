Автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки – стимул или угроза для экономики от УЗ.

"Укрзализныця" предложила автоматическую индексацию тарифов на грузоперевозки. А это предусмотрит сверхприбыль для монополиста и многомиллиардные убытки для промышленности и АПК. Об этом говорится в статье Игоря Воронцова на сайте Минпром.

УЗ нашла простой и легкий путь увеличения доходов – регулярное повышение расценок на свои услуги. А монопольный статус позволяет "Укрзализныци" навязывать грузоотправителям даже самые невыгодные для них условия по принципу "а куда вы денетесь с подводной лодки".

В первую очередь это касается металлургических предприятий. Зернотрейдеры пытаются частично перейти на автоперевозки (разрушая автодороги сверхнормативными перегрузками), потому возить железную руду из Кривого Рога в Мариуполь на автомобилях – однозначно не вариант. Вот почему, опять-таки при отсутствии НКРТ, диалог между бизнесом и "Укрзализныцей" по тарифному вопросу сейчас сводится к жесткому диктату со стороны госмонополии.

Так, несмотря на протесты отдельных профильных бизнес-ассоциаций, а также Европейской бизнес-ассоциации и представительства Американской торговой палаты в Украине, пункт об автоматической тарифной индексации был включен в проект финплана "Укрзализныци" на 2019 год, сейчас ожидает рассмотрения Кабинетом министров Украины.

Все расходы УЗ сейчас перекладывает на грузоотправителей. Для этого и необходимо постоянное повышение тарифов. Но есть одна загвоздка. Украинский бизнес не может по примеру железнодорожников переложить свои возросшие расходы на клиентов. Потому что те будут покупать более дешевый китайский металл.

Вот почему необоснованный рост ж/д тарифов на грузоперевозки ведет к падению объемов производства, прежде всего в экспортно-ориентированных отраслях.

Это подтверждается официальными цифрами. Перевозки грузов железнодорожным транспортом в 2018 году уменьшились на 5,1%, до 322,3 млн тонн. Это по данным Государственной службы статистики Украины. Причем в 2018 году формально тарифы не повышались. Индексация не проводилось, зато в результате либерализации вагонной составляющей тарифов УЗ дополнительно получила от грузоотправителей 7,3 млрд грн.

Глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький сказал, что если предложение УЗ об автоматической индексации грузовых ж/д тарифов получит одобрение Кабинета министров, то дополнительные расходы бизнеса в 2019 году составят 12,7 млрд грн. Кроме того, у топ-менеджеров УЗ есть и другие "творческие" идеи. К примеру: унификации классов грузов, которая означает увеличение платежей за перевозки. Эти инициативы "потянут" еще на 21 млрд грн.

Сопоставив стоимость тарифных "аппетитов" госмонополиста и величину падения грузоперевозок за 2018 год получим неутешительный прогноз: если Кабмин согласится с предложениями УЗ, изложенными в проекте ее финплана на 2019 год следует ожидать снижения ж/д грузоперевозок еще на 10-20%. Как отмечает член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимир Гусак, в таком случае мы в итоге придем к ситуации, когда железнодорожникам станет нечего возить.

Врядли это тот сценарий, в котором должен быть заинтересован Кабинет министров Украины, ведь его руководство сейчас заявляет о необходимости ускорить ежегодный экономический рост Украины с нынешних 3% до 5% и более.