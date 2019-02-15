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      Автоматическая индексация тарифов на перевозку раскрутит маховик инфляции, – глава ассоциации

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      Александр Криворучко
      Александр Криворучко / 112.ua

      Запланированное "Укрзализныцей" на текущий год повышение тарифов на грузовые перевозки более чем на 14% нанесет ущерб экономике Украины и ударит по самой же "Укрзализныце" (УЗ).

      Об этом сообщил в эфире телеканала "112 Украина" глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

      При этом, как сообщалось ранее, УЗ планирует применять автоматическую индексацию тарифов, что, по словам Криворучко, вызывает наиболее жесткую реакцию рынка.

      "Это продиктовано, во-первых тем, что деньги у бизнеса за счет повышения тарифов будут отбираться, и если применять автоматическую индексацию, то бизнес исключается из дискуссии. Что, наверное, неправильно. Второй момент: индексация автоматическая раскручивает маховик инфляции, что скажется на каждом из нас тоже негативно", – заявил Криворучко.

      Также, по словам эксперта, если "Укрзализниця" каждый раз, когда ей будет не хватать денег, будет просто повышать цену на свои услуги – это деструктивно скажется на ее собственной эффективности.

      "То есть, "Укрзализниця", как любая крупная корпорация должна изыскивать внутренние резервы, должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств кроме как просто повышать цены", – заявил Криворучко.
      blog_ava
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      Теги: Деньги Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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