Автоматическая индексация тарифов УЗ подорвет систему ценообразования на рынке зерна, – Горбачев

Автоматическая индексация тарифов "Укрзализныци" на железнодорожные перевозки на индекс цен производителей промышленной продукции подорвет всю систему ценообразования на зерновом рынке, заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

Об этом говорится в статье "Укрзализныця" раздувает тариф: Бизнес предупреждает о замедлении экономики" на 112.ua.

Отметим, на сайте Министерства инфраструктуры 1 февраля появился проект постановления Кабмина, которым вводится механизм ежегодной автоматической индексации тарифов на грузовые ж/д перевозки на уровне индекса цен производителей промышленной продукции. Это означает, что государственный монополист "Укрзализныця" сможет произвольно менять ставки тарифов в сторону повышения, пересматривая их ежеквартально. Ранее каждое очередное повышение утверждал Кабмин.

Зернотрейдеры категорически против автоматической индексации тарифов на индекс промышленных цен, поскольку это подорвет всю систему ценообразования на зерновом рынке. По словам Горбачева, по меньшей мере треть всего зерна закупается по форвардным контрактам, то есть еще до того, как урожай будет выращен и собран. "Для нас очень важно планировать и понимать, во сколько обойдется логистика в сентябре, октябре, ноябре. Не зная точных размеров тарифов, нельзя прогнозировать и цену для форвардных контрактов. Таким образом, зернотрейдеры будут закладывать логистические риски в закупочные цены, а это приведет к снижению рентабельности при производстве зерна", - сказал Горбачев.

В пресс-релизе на сайте УЗ сказано, что принятие проекта постановления об автоматической индексации цен позволит ей улучшить качество предоставляемых услуг. Несмотря на то, что в последнее время УЗ уже реализовала немало инициатив, которые значительно удорожили логистику, качество услуг от этого еще не выросло, говорит Горбачев.

"УЗ сохраняет монополию, тогда как качество предоставляемых ею услуг, мягко говоря, оставляет много желать. УЗ не может гарантировать время, за которое груз будет доставлен. При нормативе 250 км в сутки у нас бывают антирекорды, когда на расстояние в несколько километров груз доставляется две недели", – сказал президент Украинской зерновой ассоциации.

Ситуацию может спасти допуск частных операторов к локомотивной тяге, которого они сейчас не имеют. "Справедливый тариф сформируется только при наличии конкуренции, а для этого необходимы проекты государственно-частного партнерства и либерализация локомотивной составляющей. Только рынок сможет отрегулировать размер тарифов до нормального уровня рентабельности, обеспечивающего прибыльность. В США три частных железнодорожных оператора, и если покупать у них услуги по форварду, то можно получить значительный дисконт", – сказал Горбачев.