В Одесской области в подозрительном авто нашли мертвого мужчину

Рядом с Хаджибеевским лиманом в Одесской области 8 августа заметили подозрительный автомобиль "ВАЗ 2107". Впоследствии оказалось, что в нем лежало тело мужчины.

Об этом рассказали журналистам анонимные источники в полиции. Именно правоохранители, которых туда вызвали, обнаружили в автомобиле тело.

Другое событие Потерял сознание на глазах у прохожих: в Бердянске внезапно умер молодой человек

Стоял посреди дороги

Мертвый мужчина лежал на месте водителя. В транспорте была открыта дверца. Одна нога умершего была на земле.

На фото с места видно, что автомобиль стоял на полевой дороге. Поэтому, вероятно, водителю стало плохо во время движения.

Однако подробности гибели пока не сообщается. Этим делом занимаются сотрудники усатовского районного отделения полиции.



Тело, которое обнаружили в автомобиле в Одесской области / Фото УСІ

Водителю действительно могло стать плохо, поскольку такие случаи нередки. В частности, 28 мая сообщили, что во Львове потерял сознание, а затем и умер водитель внедорожника. Это произошло в момент, когда он остановился на светофоре.