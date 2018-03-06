Автомобиль кортежа Порошенко сбил человека в центре Киева: СМИ показали фото

6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen президентского кортежа.

Об этом сообщает "Главком".

Читайте также: Под Одессой легковушка попала в смертельное ДТП: жуткие фото

Отмечается, что под колеса элитного авто попал пожилой мужчина.

Иномарка, которая совершила ДТП, осталась на месте происшествия. Другие авто кортежа продолжили движение. На капоте машины осталась вмятина.

Дедушка, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую", которая впоследствии забрала его в больницу. По слoвaмы медиков, пострадавший получил трaвмы средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители, несколько сотрудников Управления госохраны и несколько карет скорой помощи.

Напомним, во вторник, 27 февраля, в Кракове лимузин, в котором ехал президент Польши Анджей Дуда, попал в дорожно-транспортное происшествие.