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      Автомобиль МВД насмерть сбил пешехода в Киеве: фото

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      ДТП в Киеве с участием автомобиля МВД / dtp.kiev.ua.

      В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль с синими номерами Министерства внутренних дел сбил пешехода.

      ДТП произошло в ночь на понедельник, 13 апреля. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили на фейсбук-странице dtp.kiev.ua.

      К слову В ДТП под Харьковом попала "скорая", много жертв: видео и фото 18+

      Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Однако он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

      В то же время при оформлении аварии в автомобиль МВД влетел автомобиль Chevrolet. Водитель пытался скрыться, но патрульным удалось его задержать.


      ДТП на Харьковском шоссе/ Фото dtp.kiev.ua


      Автомобиль МВД сбил пешехода / Фото dtp.kiev.ua


      В автомобиль МВД влетел Chevrolet / Фото dtp.kiev.ua

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Министерство внутренних дел
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