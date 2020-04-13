Автомобиль МВД насмерть сбил пешехода в Киеве: фото
В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль с синими номерами Министерства внутренних дел сбил пешехода.
ДТП произошло в ночь на понедельник, 13 апреля. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили на фейсбук-странице dtp.kiev.ua.
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Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Однако он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.
В то же время при оформлении аварии в автомобиль МВД влетел автомобиль Chevrolet. Водитель пытался скрыться, но патрульным удалось его задержать.
ДТП на Харьковском шоссе/ Фото dtp.kiev.ua
Автомобиль МВД сбил пешехода / Фото dtp.kiev.ua
В автомобиль МВД влетел Chevrolet / Фото dtp.kiev.ua
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