Автомобиль МВД насмерть сбил пешехода в Киеве: фото

В Киеве на Харьковском шоссе автомобиль с синими номерами Министерства внутренних дел сбил пешехода.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 13 апреля. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили на фейсбук-странице dtp.kiev.ua.

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Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Однако он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

В то же время при оформлении аварии в автомобиль МВД влетел автомобиль Chevrolet. Водитель пытался скрыться, но патрульным удалось его задержать.



ДТП на Харьковском шоссе/ Фото dtp.kiev.ua



Автомобиль МВД сбил пешехода / Фото dtp.kiev.ua



В автомобиль МВД влетел Chevrolet / Фото dtp.kiev.ua