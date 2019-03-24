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      Автомобиль с журналистами подорвался в Сирии

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      Автомобиль с журналистами NBC подорвался на фугасе в Сирии
      Автомобиль с журналистами NBC подорвался на фугасе в Сирии / Getty Images (иллюстративное фото)

      На востоке Сирии на придорожном фугасе подорвался автомобиль с журналистами телеканала NBC. Журналисты получили ранения.

      Водитель, перевозивший съемочную группу, погиб, говорится на сайте NBC News.

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      "Мы до сих пор собираем информацию о сегодняшних событиях. И мы связываемся с семьей погибшего, чтобы поддержать их, как только мы можем", – заявил президент NBC News Ной Оппенгейм.

      Накануне демократические силы Сирии заявили об освобождении от террористов последнего населенного пункта страны, находился под контролем "Исламского государства", – Эль-Багуз. Бои за него продолжались несколько недель.

      А президент США Дональд Трамп еще 19 декабря 2018 года объявил, что американские военные якобы победили террористов "Исламского государства" в Сирии.

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      Теги: Жертвы Новости США Медиа СМИ Журналисты Взрыв Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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