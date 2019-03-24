Автомобиль с журналистами подорвался в Сирии
На востоке Сирии на придорожном фугасе подорвался автомобиль с журналистами телеканала NBC. Журналисты получили ранения.
Водитель, перевозивший съемочную группу, погиб, говорится на сайте NBC News.
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"Мы до сих пор собираем информацию о сегодняшних событиях. И мы связываемся с семьей погибшего, чтобы поддержать их, как только мы можем", – заявил президент NBC News Ной Оппенгейм.
Накануне демократические силы Сирии заявили об освобождении от террористов последнего населенного пункта страны, находился под контролем "Исламского государства", – Эль-Багуз. Бои за него продолжались несколько недель.
А президент США Дональд Трамп еще 19 декабря 2018 года объявил, что американские военные якобы победили террористов "Исламского государства" в Сирии.