Автомобиль с журналистами подорвался в Сирии

На востоке Сирии на придорожном фугасе подорвался автомобиль с журналистами телеканала NBC. Журналисты получили ранения.

Водитель, перевозивший съемочную группу, погиб, говорится на сайте NBC News.

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"Мы до сих пор собираем информацию о сегодняшних событиях. И мы связываемся с семьей погибшего, чтобы поддержать их, как только мы можем", – заявил президент NBC News Ной Оппенгейм.

Накануне демократические силы Сирии заявили об освобождении от террористов последнего населенного пункта страны, находился под контролем "Исламского государства", – Эль-Багуз. Бои за него продолжались несколько недель.

А президент США Дональд Трамп еще 19 декабря 2018 года объявил, что американские военные якобы победили террористов "Исламского государства" в Сирии.