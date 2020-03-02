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      Автомобиль сбил пешехода на переходе под Киевом, возмущенные люди перекрыли дорогу

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      Люди перекрыли дорогу под Киевом в Белогородке, организовав непрерывную цепь на пешеходном переходе. Возмущены местные жители тем, что на этом переходе автомобили часто сбивают пешеходов.

      В воскресенье, 1 марта, в селе Белогородка Киево-Святошинского района автомобиль сбил пешехода – его в тяжелом состоянии доставили в больницу в Боярке. Об этом сообщил телеграмм канал dtp.kiev.ua.

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      Такие случаи были и раньше на этом же месте – это уже шестой за пол года.

      Речь идет о пешеходном переходе возле жилого комплекса "Первый парковый квартал", которого почти не видно в темное время суток. Именно поэтому автомобили мчатся по улице, не снижая скорости. Об этом рассказали в "Киеве Оперативном".

      Местные жители возмущены ситуацией и вышли на митинг. Они ходят туда-сюда по пешеходному переходу и  требуют установить светофор и освещения на улице. 

      Киев
      Местные заблокировали дорогу из-за регулярных ДТП / Фото dtp.kiev.ua

      Киев
      Местные жители требуют установить светофор и освещение / Фото "Киев Оперативный"

      Киев
      На этом месте уже в шестой раз за полгода сбивают человека / Фото "Киев Оперативный"

      К теме: В Киеве авто врезалась в столб и сгорело дотла – фото и видео

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      1 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протесты Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины
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