Автомобиль сбил пешехода на переходе под Киевом, возмущенные люди перекрыли дорогу

Люди перекрыли дорогу под Киевом в Белогородке, организовав непрерывную цепь на пешеходном переходе. Возмущены местные жители тем, что на этом переходе автомобили часто сбивают пешеходов.

В воскресенье, 1 марта, в селе Белогородка Киево-Святошинского района автомобиль сбил пешехода – его в тяжелом состоянии доставили в больницу в Боярке. Об этом сообщил телеграмм канал dtp.kiev.ua .

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Такие случаи были и раньше на этом же месте – это уже шестой за пол года.

Речь идет о пешеходном переходе возле жилого комплекса "Первый парковый квартал", которого почти не видно в темное время суток. Именно поэтому автомобили мчатся по улице, не снижая скорости. Об этом рассказали в " Киеве Оперативном ".

Местные жители возмущены ситуацией и вышли на митинг. Они ходят туда-сюда по пешеходному переходу и требуют установить светофор и освещения на улице.



Местные заблокировали дорогу из-за регулярных ДТП / Фото dtp.kiev.ua



Местные жители требуют установить светофор и освещение / Фото "Киев Оперативный"



На этом месте уже в шестой раз за полгода сбивают человека / Фото "Киев Оперативный"