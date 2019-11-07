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      Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Киеве: видео

      32 Читати новину українською
      Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Киеве
      Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Киеве / dtp.kiev.ua

      На окружной дороге в Киеве внезапно загорелся автомобиль Volkswagen Golf. Когда пламя вспыхнуло из-под капота, водитель сразу остановился, однако самостоятельно потушить огонь не смог.

      Что вызвало возгорание – пока не известно. Однако, машина ремонту не подлежит.

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      Детали будет устанавливать полиция. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      Видео пожара авто на окружной Киева

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      7 ноября
      1767
      Автор: Северин Трач
      Теги: Пожар Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева Авто
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