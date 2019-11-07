Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Киеве: видео

Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Киеве / dtp.kiev.ua

На окружной дороге в Киеве внезапно загорелся автомобиль Volkswagen Golf. Когда пламя вспыхнуло из-под капота, водитель сразу остановился, однако самостоятельно потушить огонь не смог.