Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Киеве: видео
На окружной дороге в Киеве внезапно загорелся автомобиль Volkswagen Golf. Когда пламя вспыхнуло из-под капота, водитель сразу остановился, однако самостоятельно потушить огонь не смог.
Что вызвало возгорание – пока не известно. Однако, машина ремонту не подлежит.
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Детали будет устанавливать полиция. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Видео пожара авто на окружной Киева
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