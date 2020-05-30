В Киеве 30 мая в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская. Автомобили буквально плавают по дорогам. Это привело к образованию пробок.

Столицу затопило

Сильный ливень в столице в ночь на 30 мая привел к затоплению дорог, в частности, возле метро Черниговская, сообщают в телеграмме "Киева Оперативного".

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За последние годы в Киеве появилось несколько аксиом. Например, одна из них – если идет дождь – Черниговскую (и не только) затапливает,

– говорится в сообщении.

На видео заметно, как по затопленной дороге автомобили не едут, а буквально плывут. Транспорт движется очень медленно. Это спровоцировало пробки на дорогах в оба направления движения.

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