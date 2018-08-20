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Автомобили-корабли и 25 лет коррупции в Киеве: что КГГА советует водителям делать в ливень

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Третий раз за месяц Киев подтопило, второй день коммунальщики работают, не покладая рук: автомобили по капот в воде, деревья вырваны с корнями, затоплены торговые центры. Водители, которые плавали вместе со своим транспортом, надеются на компенсацию.

Под торговым центром разливается бурное море, а автомобили превращаются в корабли. Люди бегут на крыши своего транспорта. Деревья вырывает с корнями, а подземные паркинги больше напоминают бассейны. Все это – последствия обычного ливня.

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На Антоновича появляется фонтан – прорвало канализацию. Впоследствии здесь проваливается и асфальт, так что улицу перекрыли. Центр Киева остановился в пробках, общественному транспорту пришлось поменять маршруты, часть киевлян оказалась почти отрезанной от центра столицы. Впрочем, дорогу быстро восстановили, хотя к качеству асфальта есть вопросы.

КМДА
Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев дал совет автомобилистам относительно ливней

Причина в строительстве новой многоэтажки возле дороги – предполагают столичные руководители. Поэтому финансовая компенсация за ремонт дороги ляжет на виновника. А вот кто этот виновник – окончательно определит специальная комиссия. Но кто бы ни был признан виновным, водителям, которые плавали вместе со своим транспортом, на компенсацию надеяться не стоит. В КГГА им просто посоветовали в будущем беречь машины во время ливней.

Если по прогнозам шквал, залповые ливни – лучше не выезжать,
– посоветовал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Диггеры уверяют, что коммунальщики приложили руку к потопу. Мол, это последствия халатности – так как во время ремонта дорог иногда в коллектор сбрасывают лишние строительные материалы, асфальт. А еще Киев не справляется с такой нагрузкой застроек.

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Трубы были рассчитаны на совсем другие нагрузки. Построили же большое количество домов большой вместимости, которые загрузили инфраструктуру. И она не расширялась. Это, по сути, результат коррупционных действий чиновников Киева в течение 25 лет. Теперь власти обещают взяться за улучшение водостойких систем в наиболее уязвимых частях Киева и готовиться к следующим подобным случаям. Хотя этот потоп не должен был стать неожиданностью, так как о ливнях синоптики предупреждали заранее.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева КГГА
Источник: 24 канал
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