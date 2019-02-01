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      Автомобили негативно влияют на потенцию: исследование

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      Автомобили негативно влияют на мужское здоровье
      Автомобили негативно влияют на мужское здоровье / pixabay.com

      Долговременное воздействие автомобильных бензиновых двигателей на организм человека может спровоцировать быстрое развитие эректильной дисфункции.

      Влияние вредных выбросов еще нужно изучить, однако эксперименты на грызунах позволяют сделать однозначный вывод: выхлопные газы являются одним из триггеров серьезного ухудшения мужского здоровья, пишет JSM.

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      В рамках лабораторных тестов китайские ученые выяснили, что четырех- и шестичасовое ежедневное влияние выхлопных газов на организм грызунов вызывает значительное снижение эректильной функции и общие проблемы с половыми органами у самцов.

      Автомобілі
      Выбросы бензиновых автомобилей влияют на потенцию

      Одновременно у грызунов из экспериментальной группы оказывались воспаление слизистой, утолщение перегородки альвеол, фиброз легких, а также изменения в тканях половых органов. Эти изменения не были зафиксированы у крыс, которых не подвергали воздействию выхлопных газов, что, по мнению ученых, может свидетельствовать о колоссальном вреде автомобилей с ДВС.

      Ранее израильские ученые установили, что у мужчин, которые живут в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии качество спермы снизилось в два раза за последние 40 лет.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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