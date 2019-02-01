Автомобили негативно влияют на потенцию: исследование

Долговременное воздействие автомобильных бензиновых двигателей на организм человека может спровоцировать быстрое развитие эректильной дисфункции.

Влияние вредных выбросов еще нужно изучить, однако эксперименты на грызунах позволяют сделать однозначный вывод: выхлопные газы являются одним из триггеров серьезного ухудшения мужского здоровья, пишет JSM.

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В рамках лабораторных тестов китайские ученые выяснили, что четырех- и шестичасовое ежедневное влияние выхлопных газов на организм грызунов вызывает значительное снижение эректильной функции и общие проблемы с половыми органами у самцов.



Выбросы бензиновых автомобилей влияют на потенцию

Одновременно у грызунов из экспериментальной группы оказывались воспаление слизистой, утолщение перегородки альвеол, фиброз легких, а также изменения в тканях половых органов. Эти изменения не были зафиксированы у крыс, которых не подвергали воздействию выхлопных газов, что, по мнению ученых, может свидетельствовать о колоссальном вреде автомобилей с ДВС.

Ранее израильские ученые установили, что у мужчин, которые живут в Северной Америке, Европе, Австралии и Новой Зеландии качество спермы снизилось в два раза за последние 40 лет.

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