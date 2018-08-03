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Автомобили Tesla смогут потягаться с Xbox и PlayStation

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Автомобили Tesla смогут потягаться с Xbox и PlayStation
Автомобили Tesla смогут потягаться с Xbox и PlayStation / Фото из открытых источников

В последнее время в сети появляется все больше информации относительно Илона Маска и его компании Tesla. Недавно предприниматель объявил, что ищет разработчиков в свою компанию. Производитель автомобилей планирует создать игру, которую интегрируют в сенсорный экран автомобиля.

Об этом сообщает Hi-News.

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Игры для автомобиля – это что-то новое. В наши дни за все новое отвечает Илон Маск. Поэтому не удивительно, что идея создать игру для автомобиля пришла в голову именно ему. В своем Twitter Маск написал, что желает создать очень веселые игры, которые будут использовать окружающий мир, автомобиль, его сенсорный экран и смартфон.

В голову сразу приходят мысли о чем-то, похожем на Pokemon GO. Есть небольшие сомнения в том, что покупатели Tesla захотят играть в игры на своем автомобиле. Даже если автомобиль Tesla получит полностью автономный автопилот, его владельцы наверняка найдут себе более интересное занятие во время движения, чем игры.

К слову, интересно было бы узнать, а будут ли игры доступны во время движения автомобиля. Сегодня это не звучит как что-то очень безопасное. К сожалению, на данный момент Илон Маск не рассказывает все детали. Известно только, что в будущем обновлении для автомобилей Tesla владельцам станут доступны игры с консоли Atari. Для некоторых игр можно будет даже использовать рулевое колесо автомобиля.

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Теги: Техно Интернет Искусственный интеллект Илон Маск Tesla Игры
Источник: 24 Канал
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