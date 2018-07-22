Автомобили вспыхнули возле жилого дома в Одессе

В ночь на 22 июля в Одессе на улице Балковской вспыхнули четыре автомобиля. Произошло это вблизи жилого дома. В итоге одна из машин была уничтожена и еще три повреждены.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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"22 июля в 3:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобилей в городе Одесса на улице Балковская. В 3:43 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возле жилого дома горят четыре легковых автомобиля. В 3:56 спасатели локализовали пожар, а ликвидировали в 04:03", – отмечают спасатели.



Как подчеркивают в ГСЧС, вследствие пожара огнем уничтожен один легковой автомобиль и частично повреждены три.



"Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекалась 1 единица пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава", – суммируется в заметке.

Напомним, в ночь на 16 июля в Ужгороде неизвестные подожгли авто офицера Госпогранслужбы. В ведомстве считают, что таким образом "противоправные элементы скорее всего пытаются оказать давление на пограничников", ведь они активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе".