Автомобилисты проучили водителя Cayenne и не дали проехать по встречной полосе: видео

В сети показали видео, как автомобилисты в Киеве "выдавливают" автомобиль Porsche Cayenne с полосы встречного движения.

Очевидцы опубликовали видео на dtp.kiev.ua

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На опубликованной в соцсети Facebook сообществом dtp.kiev.ua видеозаписи заметно, как на улице Елены Телиги автомобилисты не дают водителю Porsche проехать по "встречке", заставляя его сдавать назад.

В конце концов, владельцу Porsche приходится уступить и развернуться на установленную полосу движения.