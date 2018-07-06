Автомобилисты проучили водителя Cayenne и не дали проехать по встречной полосе: видео
В сети показали видео, как автомобилисты в Киеве "выдавливают" автомобиль Porsche Cayenne с полосы встречного движения.
Очевидцы опубликовали видео на dtp.kiev.ua
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На опубликованной в соцсети Facebook сообществом dtp.kiev.ua видеозаписи заметно, как на улице Елены Телиги автомобилисты не дают водителю Porsche проехать по "встречке", заставляя его сдавать назад.
В конце концов, владельцу Porsche приходится уступить и развернуться на установленную полосу движения.
Источник: 24 Канал
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