Автомобильный мост обрушился в Харькове: фото и видео

В Харькове 25 августа обвалилась одна сторона моста над железнодорожной колеей от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. В результате инцидента никто не пострадал, но о разрушении сообщили в полиции.

Правоохранители прибыли к мосту и убедились, что он таки разрушен. Соответственно, было перекрыто движение транспорта. Читайте также: В Киеве обрушилась часть пешеходного моста: видео Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Причиной обвала моста может быть его перегрузка, рассказал заместитель начальника областной Службы автодорог Сергей Пляка. По его словам, нагрузка на государственных дорогах не должно превышать 40 тонн. Были ли превышение нормы в этом случае – выяснит комиссия.

Разрушенный мост в Харькове / Фото "СтройОбзор"

Обваленный харковский мост / Фото twitter.com/XAPKIB



Руины моста в Харькове Смотрите видео с места обвала моста в Харькове: