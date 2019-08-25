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      Автомобильный мост обрушился в Харькове: фото и видео

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      Разрушенный мост в Харькове
      Разрушенный мост в Харькове / Полиция Харьковщины

      В Харькове 25 августа обвалилась одна сторона моста над железнодорожной колеей от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин. В результате инцидента никто не пострадал, но о разрушении сообщили в полиции.

      Правоохранители прибыли к мосту и убедились, что он таки разрушен. Соответственно, было перекрыто движение транспорта.

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      Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

      Причиной обвала моста может быть его перегрузка, рассказал заместитель начальника областной Службы автодорог Сергей Пляка. По его словам, нагрузка на государственных дорогах не должно превышать 40 тонн. Были ли превышение нормы в этом случае – выяснит комиссия.

      Харків міст обвал фото
      Разрушенный мост в Харькове / Фото "СтройОбзор"

      Харків міст обвал фото
      Обваленный харковский мост / Фото twitter.com/XAPKIB


      Харків міст фото обвал
      Руины моста в Харькове

      Смотрите видео с места обвала моста в Харькове:

       

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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Харькова Транспорт Полиция
      Источник: 24 канал
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