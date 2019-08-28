Автомобильный мост обвалился в Харькове: вероятная причина

В Харькове эксперты ищут причину разрушения моста, которое произошло 25 августа. Сейчас участок обвала огородили. Но когда возьмутся восстанавливать – неизвестно.

По предварительным выводам специалистов, такое могло случиться из-за перегруженных фур. Мол, по дороге ехали два зерновоза и именно из-за избыточного веса грузовиков обвалилось покрытие.

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Что известно о разрушенном в Харькове мостеЭтот мост построили еще в 1977 году. В мае 2018 года на мосту провели экспертизу: он был работоспособным и не относился к категории аварийных.

Однако об аварийности сооружения дорожники предупреждали и раньше.

Более четырех страниц – это описанные дефекты, где и в каком месте они. И что нужно сделать, чтобы их ликвидировать,

– отметил Виталий Кожушко, заведующий кафедрой мостов Харьковского автомобильно-дорожного университета.

В 2010 году ремонтировали только дорогу. А вот осенью собирались латать тротуары. В Службе автомобильных дорог заверили: насущных вопросов к опорам или балкам не было.

"Несущие конструкции с момента постройки не ремонтировались. На момент падения они отвечали своей несущей способности. Они в удовлетворительном состоянии", – подчеркнул Сергей Пялка, заместитель начальника областной Службы автомобильных дорог.



Последствия обрушения автомобильного моста в Харькове

К слову, по оценке дорожников, именно такой обвал может произойти с 15% украинских мостов. Восстановить движение на этом мосту планируют до конца 2019 года.

По факту инцидента полиция Харьковской области открыла уголовное производство – по статье Уголовного кодекса о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Если комиссия разрешит, то пропасть залатают, а уцелевшие части укрепят. Дальше же планируют провести полную реконструкцию сооружения. Тем временем в полиции продолжают расследовать причину обвала.