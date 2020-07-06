В Киеве 6 июля пьяный работник автомойки угнал у клиента его Mercedes и на большой скорости устроил несколько аварий. Во время опасных маневров он чуть не сбил людей на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел на проспекте Отрадном. Об этом сообщает "Киев Оперативный". Смотрите также Пьяный водитель спровоцировал ужасное ДТП возле Львова: есть погибший и трое раненых – фото Что известно о ДТП с пьяным автомойщиком После угона автомобиля, мужчина сначала зацепил Skoda, а затем влетел в Nissan. После этого его понесло на остановку с людьми, но машину остановил столб.

На видео неравнодушные люди, которые задержали нарушителя, говорят о том, что после того, как машина врезалась в столб, пьяный угонщик хотел скрыться с места аварии.

Неравнодушные киевляне задержали его и вызвали полицию. Смотрите видео задержания виновника ДТП:

Угнанный Mercedes после аварии / Фото "Киев оперативный"

Разбитая машина в результате ДТП / Фото "Киев оперативный"