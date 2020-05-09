Автопробеги и дезинфекция парка Славы: как в Киеве прошло 9 мая – фото и видео
В этом году майские праздники, как и перед тем Пасхальные, проходят в условиях карантинных ограничений. В Киеве празднование обошлось без грубых нарушений законодательства, а правоохранители составили 4 административных протокола.
О том, как проходило празднование Дня победы в столице, сообщает полиция Киева.
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Для безопасности на входе в парк Вечной Славы установили пункты пропуска. Там правоохранители проводили поверхностную проверку тех, кто шел в парк.
Кроме того, на территорию парка людей впускали только на определенное время и только по двое. В то же время спасатели каждый час проводили дезинфекцию Аллеи Героев Крут.
В городе также состоялись несколько автопробегов. Они прошли без нарушений.
Всего правоохранители составили 4 административных протокола. Один из них из-за запрещенной георгиевской ленты, а еще 3 – из-за нарушения карантина.
Празднование 9 мая в Киеве: смотрите фото
"Карантинное" 9 мая в Киеве: смотрите видео