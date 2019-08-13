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      Автор "Чернобыля" о взрыве под Архангельском: Ужасно, но беспокоит то, чего нам не говорят

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      Автор "Чернобыля" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
      Автор "Чернобыля" прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском / Фото из открытых источников

      Крейг Мейзин, автор сценария американского сериала "Чернобыль", который весной произвёл большой резонанс в мире, отреагировал на взрыв во время ракетных испытаний в Архангельской области РФ. По его мнению, Кремль может скрывать ужасные подробности инцидента.

      Сценарист, в частности, в своем Twitter репостнул статью издания The Daily Beast о Архангельской катастрофе. В материале говорится, что американские власти пытаются выяснить, что же произошло на военном полигоне под Архангельском. Разведка США, в частности, выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall. А она, по словам Путина, может достичь любой точки земли.

      Обратите внимание! Сериал "Чернобыль" сравнили с настоящими хрониками: как все было на самом деле

      Кроме того, уже подтверждено, что под Архангельском произошел взрыв маленького атомного реактора, и это, по информации американских СМИ, является самой ужасной ядерной катастрофой Кремля со времен Чернобыля.

      Вышеупомянутый материал и события под Архангельском в целом Крейг Мейзин прокомментировал так: "То, что они наконец признали, – ужасно, но меня гораздо больше беспокоит то, что они нам до сих пор не говорят".

      Ранее президент США Дональд Трамп также выразил мнение, относительно взрыва на полигоне под Архангельском. По словам хозяина Белого Дома, Соединенные Штаты получили много новой и важной информации, а также многое поняли по результатам инцидента.

       Важно! Взрыв на полигоне под Архангельском: "Росатом" назвал странную причину и сообщил детали

      Что известно о взрыве на полигоне под Архангельском

      Он произошел 8 августа вблизи поселка Нёнокс. В "Росатоме" рассказали, что взрыв произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В итоге погибли по меньшей мере 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителя Минобороны РФ. Также пострадали 15 человек, 6 из них находятся в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.

      Радиация могла поразить и регион в целом. К примеру, в международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что уровень радиации после взрыва здесь был превышен в 20 раз. В то же время местная российские власти говорят, что радиационной опасности нет и радиационная обстановка в районе катастрофы находится в пределах нормы.

      Правда, администрация Северодвинска, возле которого произошел взрыв, сначала сообщила о скачке радиации после инцидента, но впоследствии удалила это сообщение. В соцсетях, со своей стороны, пишут, что в Северодвинске из-за радиации закрыли детсады.

      ВЗРЫВ НА ПОЛИГОНЕ ПОД АРХАНГЕЛЬСКОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ:
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      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Взрыв в Архангельске и радиация Новости США Чорнобыль сериал
      Источник: 24 канал
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