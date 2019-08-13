Автор "Чернобыля" о взрыве под Архангельском: Ужасно, но беспокоит то, чего нам не говорят

Крейг Мейзин, автор сценария американского сериала "Чернобыль", который весной произвёл большой резонанс в мире, отреагировал на взрыв во время ракетных испытаний в Архангельской области РФ. По его мнению, Кремль может скрывать ужасные подробности инцидента.

Сценарист, в частности, в своем Twitter репостнул статью издания The Daily Beast о Архангельской катастрофе. В материале говорится, что американские власти пытаются выяснить, что же произошло на военном полигоне под Архангельском. Разведка США, в частности, выдвинула версию, что взрыв мог произойти во время испытания ядерной крылатой ракеты Skyfall. А она, по словам Путина, может достичь любой точки земли.

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Кроме того, уже подтверждено, что под Архангельском произошел взрыв маленького атомного реактора, и это, по информации американских СМИ, является самой ужасной ядерной катастрофой Кремля со времен Чернобыля.

Вышеупомянутый материал и события под Архангельском в целом Крейг Мейзин прокомментировал так: "То, что они наконец признали, – ужасно, но меня гораздо больше беспокоит то, что они нам до сих пор не говорят".

What they are finally admitting is terrible, but I am far more concerned about we are still not being told. https://t.co/d3OD4S6neJ — Craig Mazin (@clmazin) August 12, 2019

Ранее президент США Дональд Трамп также выразил мнение, относительно взрыва на полигоне под Архангельском. По словам хозяина Белого Дома, Соединенные Штаты получили много новой и важной информации, а также многое поняли по результатам инцидента.

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Что известно о взрыве на полигоне под Архангельском

Он произошел 8 августа вблизи поселка Нёнокс. В "Росатоме" рассказали, что взрыв произошел во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В итоге погибли по меньшей мере 5 сотрудников "Росатома" и еще 2 представителя Минобороны РФ. Также пострадали 15 человек, 6 из них находятся в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению.

Радиация могла поразить и регион в целом. К примеру, в международной природоохранной организации Greenpeace сообщили, что уровень радиации после взрыва здесь был превышен в 20 раз. В то же время местная российские власти говорят, что радиационной опасности нет и радиационная обстановка в районе катастрофы находится в пределах нормы.

Правда, администрация Северодвинска, возле которого произошел взрыв, сначала сообщила о скачке радиации после инцидента, но впоследствии удалила это сообщение. В соцсетях, со своей стороны, пишут, что в Северодвинске из-за радиации закрыли детсады.