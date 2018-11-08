Автор хитов Эдит Пиаф: во Франции умер легендарный композитор Франсис Ле

В Ницце умер известный оскароносный французский композитор Франсис Ле. Автору легендарных песен было 86 лет.

Причина смерти пока не разглашается. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстроси в своем микроблоге в Twitter.

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С прискорбием я воспринял новость о смерти Френсиса Ле, великого музыканта и композитора, которому мы обязаны, в частности, музыкой к фильмам "Мужчина и женщина" и "История любви,

– подчеркнул Эстроси.

Френсис Ле родился в Ницце в 1932 году. В течение своей жизни он написал музыку к более 50 кинолентам. В частности к фильмам "Мужчина, который мне нравится", "Мужчина и женщина", "Отверженные", "Эдит и Марсель", "Эммануэль", "Майерлинг" и "история любви" Артура Хиллера. За музыку к последней картине Ле получил премию "Оскар" в 1970 году.

Френсис Ле получил "Оскар" за музыку к фильму "История любви": смотрите видео

Кроме того, Ле сочинил музыку для легендарных певцов: Эдит Пиаф, Ив Монтана, Мирей Матье и Джонни Холлидея.